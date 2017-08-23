鄭文燦視察桃園捷運綠線站址 最快年底發包動工

鄭文燦（中）今天視察捷運綠線站址。（葉臻攝）

桃園市長鄭文燦今天視察捷運綠線站址，就位於八德區大湳地區的G04和位於八德區麻園地區的G03站址了解進度，鄭文燦強調綠線將在八德設置5個車站，預計明年1月將進駐保一總隊大湳營區展開工程施作，希望能在今年底前完成發包及動工準備。

鄭文燦表示，捷運綠線在八德將設置5個車站，其中介壽路上設3站、八德重劃區和建國路各有1站，屆時將與機場捷運、桃園鐵路地下化，形成桃園口字型捷運路網。

鄭文燦強調，綠線第１階段會先完成機場捷運A11坑口站至八德段，青埔支線則配合「桃園航空城計畫」辦理，捷運綠線中壢延伸線正進行可行性研究規畫中，捷運棕線由國發會審查可行性報告，核定後將進行綜合規劃，捷運三鶯線延伸線約4公里，由市府進行可行性報告，委託新北市政府代送交通部審查，目前交通部已經受理，預計8月底現勘。

(中時)