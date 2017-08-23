瑞士銀行助理副總裁蔡明宏 曾獲家扶助學金翻轉人生

2017年大專獎助學金頒獎典禮，北家扶中心幫助學生翻轉人生。 （林雅惠攝）

42歲瑞士銀行台北分行助理副總裁蔡明宏在8歲時父親罹患肝硬化，家中經濟陷入困境，在家扶中心獎助學金協助下，讓他穩定就學，他也勤奮半工半讀考取碩士，踏入社會後從銀行員工做起，一路爬上現今職位，今天他分享自我經歷，勉勵學子不要看輕自己。

蔡明宏說，父親罹患肝硬化無法外出工作，家裡經濟重擔全落在母親身上，當時母親四處借貸，後經由鄰居介紹到家扶中心申請協助，志工幫忙母親找到一份工廠穩定工作，家扶中心也提供獎助學金，讓他及手足能夠穩定就學。

他說，因為家裡經濟狀況讓他高中時就到處打零工，發傳單、工地粗工等樣樣工作都做，只希望多賺一些錢貼補家用，出社會是憑「文化大學經濟系夜間部肄業」學歷到銀行工作，但工作過程中發現所學不足，才不斷進修，直到35歲取得碩士學歷，一路從基層銀行員工升上現在副總裁位子。

蔡明宏說，當他立志一定要脫離貧窮目標後，就勇往目標努力，一路上也遇到許多貴人相助，造就他今日的成就，他自嘲自己像航海王裡的魯夫，不畏風浪，一心只想尋找最終的大秘寶。

北家扶中心今天舉辦「大專助學金頒獎典禮」，現階扶助大一至大四學生共470名，大一生每人獎助學金1萬元、大二以上2萬元，北家扶盼藉由獎助學金，鼓勵經濟弱勢又奮發向上學生能夠安心就學，蔡明宏也鼓勵在場學生設立目標，不要看輕自己背景，只要願意付出一定會有所得。

(中時)