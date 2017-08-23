奈及利亞今年已有83名兒童淪為「人肉炸彈」

聯合國兒童基金會（兒基會）22日發表聲明說，今年以來奈及利亞東北部地區已經有83名兒童被迫成為「人肉炸彈」，數量是去年的4倍。

據該組織統計，今年1月1日以來有55名女童、27名男童和1名嬰兒淪為人肉炸彈。聲明說，利用兒童實施自殺攻擊的作法是一種暴行。一些遭綁架的兒童即便得以逃生或最終獲救，也難以再次融入社會。

奈及利亞極端組織「波可哈蘭」成立於2004年，長期盤踞在該國東北部地區，經常發動恐攻，綁架婦女兒童，招募未成年人為「娃娃兵」。

(中時)