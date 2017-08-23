女毒蟲懷胎6月廁所蹲1小時 警盤查露餡

▲35歲潘女見警方一會支支吾吾，一會淘淘大哭，企圖為自己犯行脫罪。 （林雅惠翻攝）

湖內警分局員警日前接獲報案，表示有名女子進入路竹區一甲觀音亭公共廁所內已逾1小時仍未出來，恐發生意外，警方到場了解狀況，只見潘女急忙離開公廁，卻又假裝蹲坐在一旁觀看跆拳道學生練習，直覺有異，隨即在廁所旁找到她丟棄的針筒和海洛因，得知潘女目前懷孕6個月後，感嘆毒品害人不淺。

警方表示，35歲潘女被警方攔下詢問時，應答一會支支吾吾，一會又哭天嗆地淘淘大哭，稱自己沒有違法為何警方要刁難她，不讓她離開。

員警查驗她身分後，發現潘女有多項毒品前科，經檢查四周環境，在公廁後方發現潘女丟棄的提袋，因袋內有注射針筒3支及海洛因毒品一小包，當場人贓俱獲，潘女見事跡敗露無法再狡賴，才坦承吸毒，全案經警偵訊後依毒品危害防制條例，移送橋頭地檢署偵辦。

潘女向警方供稱，丈夫因案入獄，自己目前居無定所，四處流浪，本身已懷胎6月、罹患糖尿病又有毒癮，已多天未進食，直喊肚子餓。員警方幫她準備鴨肉冬粉果腹，並勸誡她不應使用毒品戕害自己，把錢用在買毒卻三餐不繼，盼她能夠好好省思。

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(中時)