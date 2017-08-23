擔心被尋仇 擁槍自保一樣栽了
高市楠梓分局接獲線報，指一名出沒於鳳山地區黃姓男子疑似擁有強大火力槍械，有嚴重危害地方治安之虞，經歷時多日跟監埋伏蒐證，日前持搜索票前往該名黃姓男子租屋處，恰黃男正欲出門，員警見機不可失一擁而上將其制伏，並起獲改造九○手槍一把、改造九○子彈2顆。
警方表示，黃男（35歲）供稱因與人發生口角糾紛，深怕遭對方尋仇報復，但因覺得空氣手槍無法防身，所以用空氣手槍一把，並向友人借用改造九○手槍一把，但還來不及出門談判就遭警方查獲，員警查扣帶案偵辦，槍枝初步鑑驗認是管制槍械，並將槍枝及子彈送請刑事警察局鑑驗中。
專案人員為擴大偵辦，再循線調查，於8月上旬前往台中看守所借詢黃嫌，發現槍枝來源是綽號阿欽的男子，順利起獲槍枝並適時消弭了一場因口角糾紛而引起的治安事件，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移高雄地檢署偵辦。
(中時)
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