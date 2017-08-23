柯P：陳抗活動動用市府資源 應付費

台北市長柯文哲今日下午主持公共安全督導會報，其中消防局報告「台北市大型群聚活動安全管理成果報告」。柯文哲提及，民間舉辦陳抗活動，市政府要動用警察座交通疏導、還有環保局要收垃圾，主張應該要訂出收費標準。

柯文哲表示，業者舉辦大型活動後，都留下很多垃圾、旗幟，環保局必須派清潔隊員清理，況且市府針對民間舉辦的大型活動，必須動用交警人力交通疏導、清潔隊員清理垃圾，都應訂出收費標準，讓主辦單位付費。

另外，依據消防法規，公共場所每半年須完成消防安全設備檢修申報。不過由場所自行找廠商完成安檢後，消防局會再進行抽查，因此，消防安檢不合格率高居不下，本期檢修申報不合格申報率月平均值為39.8%，近5年檢修申報不合格申報率月平均值更達為50.5%，

對此，柯文哲相當不滿表示，他表示「這是要交考卷、不是出考卷。」他認為，消防安檢自評應該是要不合格的做註記、完成複檢了，才到公安會報。要求消防局再做檢討，「以後自評沒有到80、90分，就不要來我檢查。」

(中時)