世大運》跌倒受傷 楊合貞：擦乾眼淚爬起來再拚

本屆世大運獨攬4金1銅的楊合貞(左二)賽後表示，雖然跌倒受傷，但她還是擦乾眼淚爬起來再拚。(黃邱倫攝)

楊合貞今天在世大運滑輪溜冰女子500公尺決賽被韓國選手撞倒受傷，但只經過半小時的短暫包紮休息之後又與隊友聯手奪得3000公尺接力賽金牌。楊合貞賽後受訪時表示，跌倒當下真的很痛，也流下了眼淚，但內心告訴自己絕不能認輸，爬起來再拚至少要為台灣留下一面獎牌。

長相甜美的楊合貞，她在3天內獨攬4金1銅，可說是本屆大運會的風雲人物。楊合貞在跌倒受傷回到終點拿到銅牌之後，趴在教練的肩膀上哭泣，那一剎那全場觀眾都跟著紅了眼眶，楊合貞說，「回到休息區立刻告訴教練，我還能夠上場，我要擊敗韓國隊復仇雪恨，這股意志力幫助我擺脫身上的傷痛，加上隊友拉開領先差距，我才能完成報仇。」

中華隊總教練林詠翔表示，「醫生確認楊合貞的膝關節沒有受傷，我才敢排她出賽，合貞是一位非常堅強的女孩子，她的拚勁不輸給男選手，即便受到打擊也絕不放棄。」

(中時電子報)