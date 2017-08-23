視障者做藍染 青出於藍勝於藍
陳慶居∕苗栗報導
可以想像視障者也能做藍染嗎？穿針引線固然辛苦，做出來的成品卻讓人讚嘆青出於藍勝於藍！苗栗國中結合視障者福利協進會辦理為期10周的藍染手工藝研習，23日結訓並在貓裏客家學院展出創作，紮染、夾染或難度更高的針縫都有，展現豐碩成果，明眼人也感動。
苗栗縣政府教育處委託苗栗國中與視障協會辦理手工藝藍染研習活動，20多名學員中，有11人是身心障礙者、另有4人為重度視障者，學習上都有高度困難，對學員或指導老師都是前所未有的考驗。
此次研習活動前後有10周，每周8小時的密集課程，負責指導的為苗栗縣凝藍工坊及天然手創染布協會理事長謝后蘭，接受考驗指導視障學員做藍染。
10周課程順利完成，苗栗市公所選在別具客家文化傳承的貓裏客家學院辦理成果展，讓外界清楚看到視障者努力的成果。現場陳列大約上百件的作品，鄉親到場參觀，看到精彩創作個個感到十分驚艷。
市長邱炳坤、苗栗國中校長湯秀琴、特教組長李文煥及相關幹部，23日都出席精彩的成果發表活動。而學員把自己戮力完成的創作陳列現場，個個都成就感十足。
指導老師謝后蘭看到陳列的創作，百感交集表示，雖然學員自己評定作品只有70分，但在她眼裡，學員能拿到100分。她說，視障者在做藍染過程中，雖然無法跟明眼人一樣，還仰賴膠帶幫忙固定針縫直線，當看到他們突破關鍵難題，讓她相當感動。
市長邱炳坤參觀現場展出的創作後，對視障者的耐心和效力感佩不已，現場宣布這項活動要持續辦理，台下立即響起熱烈掌聲，紛紛希望再次精進技藝。
(中時)
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