周邊情勢充滿變數 陸軍報：不抱「衝突不發生」幻想

大陸《解放軍報》23日針對區域安全情勢為文表示，目前大陸周邊熱點地區局勢充滿變數，特別是海上安全環境更趨複雜，「家門口生戰生亂的可能性增大」。文章還點名：「有的國家」為軍國主義「招魂」圖謀不軌，有的在邊境地區製造事端進行挑釁，有的搞聯合軍演對我耀武揚威；暗批中印邊境爭端和日本增加國防預算以及日前美韓聯合軍演。

文章強調，在中國由大變強的重要歷史關口，安全形勢面臨的考驗和挑戰十分嚴峻，必須居安思危、不可抱有「大規模衝突可能性不大」的幻想。

《解放軍報》以〈盯緊未來戰場的灰犀牛〉刊文稱，對比「黑天鵝」常被用來比喻小機率而影響巨大的事件，「灰犀牛」則用來比喻大機率且影響巨大的潛在危機，其警示意義在於，危險並不都來源於偶然的災難、微小的問題，更多的是顯性問題卻長久地視而不見。文章解釋，灰犀牛生長於非洲草原，體型笨重、反應遲緩，能看見它在遠處，如果對它毫不在意，一旦狂奔而來，爆發的攻擊將猝不及防。

該文指出，過去2007年至2008年的金融風暴，包含房地產市場衰退、流動性資金緊縮和居高不下的油價，與其說是「黑天鵝」，其實更像是「灰犀牛」，且軍事領域也頻頻出現。

文章指出，大陸周邊一些熱點地區局勢充滿變數，生戰生亂的可能性增大，有的國家為軍國主義招魂圖謀不軌，有的在邊境地區製造事端挑釁，有的搞聯合軍演耀武揚威；在大陸由大變強的重要歷史關口，安全形勢所面臨的考驗和挑戰十分嚴峻。

「居安必須思危，知危方能圖安」，該文指出，如果懷著被動守疆衛土的態度，或存有敵人沒有膽量入侵的盲目自信，或抱有「大規模衝突的可能性不大」的幻想，那麼就有可能不戰自敗、未戰先敗；只有盯緊未來戰場的「灰犀牛」，主動識變、思變、應變，加快轉型發展，才能擔負起支撐大陸由大向強的重任。

(旺報)