巡邏箱內有「洋蔥」　警方護果獲肯定

果農在巡邏箱內留字感謝警方護果的辛勞，讓巡邏員警直呼，洋蔥好大顆。（萬于甄翻攝）

麻豆警分局長蔡進閱為感謝果農的肯定，也在字條上留言回覆表示，員警會更努力守護果農的文旦。（萬于甄翻攝）

麻豆警分局每年在文旦盛產期時，會執行護果專案，今年果農有感警方的辛勞，特地在巡邏箱內留字聊表心意。（萬于甄翻攝）

「警方護果揪甘心」，麻豆警方每年在文旦產季，都會執行護柚專案，保護果農一年來辛苦種植的心血。今年有果農特地在巡邏箱內留字條感謝，讓警方備感溫馨，麻豆分局長蔡進閱也在字條上回覆，感謝果農的肯定。

麻豆文旦逐漸熟成進入農忙採收期，警方也在15日啟動寶柚大隊，除在各果園、工寮設置巡邏箱，也配合執行臨檢、便衣埋伏等勤務，不分晝夜，積極在果園間穿梭，為果農守護文旦。

日前警方在3處文旦園巡邏箱簽到時，發現巡邏箱內有滿滿的「洋蔥」，因果農特地留字條表達感謝之意，字條內寫下「感謝您們的付出，謝謝，辛苦了」，員警說，雖然是簡單的幾句文字，卻讓大家感到相當驚喜也很窩心，果農貼心的支持，也讓同仁更有力量守護文旦。

麻豆警分局長蔡進閱也在字條上留言回覆「謝謝您的肯定，我們會更努力」，蔡進閱說，果農在分局巡邏箱上留言感謝，大大鼓舞警察士氣，也讓全體員警同仁辛苦努力的付出，都值得了。

(中時)