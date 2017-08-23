「說3次離婚」就休妻 印度最高法院裁定違憲
印度最高法院22日裁定，穆斯林的「快速休妻法」違反憲法規定。這對長久以來爭取性別平權的穆斯林婦女而言，堪稱一大勝利。
印度舊有法律規定，穆斯林男性只要重複唸或寫3次「talaq」（離婚），就可立刻和妻子離婚。還有男子透過Skype或WhatsApp傳送3次「talaq」簡訊給妻子，婚姻關係便畫上句點。許多女性因此喪失財產繼承等多項法律權益，生活也立刻陷入困境。
這項訴願是由印度數個政黨、穆斯林團體、婦女團體及1名遭丈夫休妻的女性提出，最後印度最高法院5名分屬印度教、基督教、伊斯蘭教、錫克教及祆教的法官判定這種已有數百年歷史的離婚方式無效。
其他伊斯蘭國家如巴基斯坦與孟加拉都禁止這種單方面離婚的風俗。除「快速休妻」外，印度穆斯林還有2種單方面休妻的方式，只不過休妻過程需要3個月，而且休妻決定作出後仍可撤回。
印度穆斯林女性也可以啟動離婚程序，但必須先得到丈夫同意，或者必須經過宗教機構的裁決。
(中時)
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