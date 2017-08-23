世大運》中華空前12金 獎牌榜第三

中華隊女將楊合貞在女子500公尺爭先賽中摔倒，忍著傷在3000公尺接力賽上陣擔綱最後一棒，衝線奪金後振臂怒吼。（黄世麒攝）

滑輪溜冰女子500公尺爭先賽，中華隊陳映竹（右）以43秒699再度摘金。楊合貞（左）不慎跌倒，但再爬起來不放棄，最後摘下銅牌。（中央社）

世大運獎牌榜（更新至18:00）

2017台北世大運進入第5天，中華隊單日勇摘5金1銀3銅，累積12金12銀6銅，在獎牌榜名列第三。中華隊12金暫時落後日本的13金、南韓的15金，領先俄羅斯與北韓達5金。12金是中華隊空前紀錄，超越體育署所訂11金目標，歷屆世大運最多7金。

中華隊今天豪取5金，滑輪溜冰再次大獲全勝，金牌就拿下3面；陳映竹女子500公尺爭先賽，還有男女各在3000公尺接力奪金。曾演出電影《翻滾吧！男孩》李智凱，稱霸個人鞍馬，貢獻1金。洪萬庭於女子舉重69公斤級吻金。

(中時電子報)

中華隊高茂傑擔綱男子3000公尺接力最後一棒，衝線奪金後高舉雙臂，接受全場觀眾歡呼。（黃世麒攝）

李智凱在鞍馬項目競賽中，展現精湛的技巧。（鄭任南攝）