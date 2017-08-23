毒蛋流入桃園1下游廠 桃衛局急下架648公斤
農委會會同食藥署及環保署，22日公布抽驗蛋雞場雞結果，發現45件蛋樣品中，有3件檢出芬普尼殘留，分別為彰化竹塘「連成牧場」蛋品153ppb、「文政牧場」蛋品5ppb及二林「國賀牧場」蛋品22ppb。
桃園市衛生局昨日接獲食藥署通知，表示其中的「文政牧場」蛋品經台中中盤商流入桃園某家下游蛋行，昨晚前往現場稽查後，已下架54籃、約648公斤來自「文政牧場」的蛋品。
桃園市衛生局呼籲消費者，選購蛋品應認明履歷標章，如果購買零售蛋，可先掃描QR code查明畜牧場所在，若是選購洗選蛋應認清標示上敘明的畜牧場及製造廠，才能聰明選購。若民眾有疑問，可撥打0800-285-000專線，共同維護食品安全。
(中時)
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