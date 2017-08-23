彰中1500坪舊宿舍群何去何從？掀起拔河

彰中舊宿舍群何去何從？彰中今天舉辦座談會，關心師生、校友和家長加入論述。（吳敏菁攝）

彰中校長宿舍目前淹沒藤蔓荒草間。（吳敏菁攝）

彰化高中規劃、爭取在舊宿舍群興建綜合體育館，掀起是否要保存舊宿舍群的爭議，不只師生、校友和家長也加入關心，昨天學校舉辦座談會，兩派意見拔河，要求保存認為少子化、且彰化縣立體育館就在旁，沒必要再蓋體育館，支持派指出校務會議已通過，為何要由文資審議委員會決議校地何去何從？

占地約1500坪舊宿舍群已經由文化局列為暫定古蹟，去年2月10日前，須依法召集公聽會，校長吳文宗表示，很多校友表達關心，學校召開座談會，收集意見；昨天前後約有兩百多人參加，彰中家長會長馮啟峰、台北市校友會理事長梁明聖、彰化縣校友會理事長郭丑哲等都到場。

支持興蓋體育場表示，宿舍已殘破不堪，以前也沒人關心，應該把確定核發1億322萬元經費興建綜合體育館，且空汙嚴重，學校又承辦全國高中籃球聯賽，一座體育館有其需要。

校長吳文宗說，若因興建綜合體育館而使校友無從追尋遺跡，願爭取經費修補附近校長宿舍，約100坪，打造藝文沙龍，因應人文社會學科教師課程教學需求，讓學生透過身處日式老宿舍，觸探歷史的溫度、感受空間美學。此外，亦可以結合校外的藝文資源，將彰中日式宿舍塑造為彰化的新文化空間。

籲求保留學生表示，面對偌大完整空間的宿舍群，不是「拆不拆」的二元問題，更不是要不要興蓋體育館還是保留，這樣能夠輕易化約，是誰需要這座體育館？彰中學生真的需要這樣大型設施？有很多保存活化案例，可以成為彰中未來特色，並和社區連結。

(中時)