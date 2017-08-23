世大運》莊佳佳不敵金珍迪 69公斤級銀恨
臺北世大運女子跆拳道69公斤級賽事，我國女將莊佳佳一路殺進金牌戰，決賽第1回合還取得1比0領先，可惜第2回合被南韓對手金珍迪連續踢中，連丟6分，最終以7比14敗陣，屈居銀牌。
稍早的男子80公斤級4強賽，里約奧運國手劉威廷則以4比12敗給亞塞拜然對手，並列銅牌，中華跆拳道代表隊23日共獲1銀1銅。
莊佳佳曾於2011年深圳世大運奪金，2013年喀山未舉辦跆拳道，上屆光州則獲銀牌。這次她在去年里約奧運失利後，決定再拚臺北世大運，可惜決賽面對世錦賽銅牌好手金珍迪，沒能以金牌為自己的世大運生涯畫下完美句點，儘管3度參賽都殺入決賽，最終以1金2銀作收。
莊佳佳和金珍迪首回合互探虛實，打法較為謹慎，第2回合一次短兵相接，莊佳佳被對手連續中端命中，瞬間變為1比6落後，隨後瘋狂搶攻卻接連中招，第3回合甚至曾落後到兩位數，最終只能眼看金珍迪歡慶奪金。
(中時電子報)
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