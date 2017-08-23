世大運》世界紀錄不被承認 陳映竹：沒關係不影響
23日在世大運滑輪溜冰女子500公尺爭先賽陳映竹於預賽和複賽兩度改寫世界紀錄，沒想到國際滑輪總會代表以不是電子計時器為由否認這項世界紀錄，對此，陳映竹表示，沒關係，不受影響，只要跑出好成績就好了！
陳映竹在上午分組預賽很霸氣的滑出43秒205成績，打破原本由哥倫比亞選手在2015年所創的43秒247世界紀錄，並且以預賽第一進入複賽，隨後的複賽又將自己保持的世界紀錄往前推進0.153秒。
這個雙破世界紀錄的好消息只高興了3小時，國際滑輪總會代表妮可召開記者會表示，由於分組預賽和複賽都採用人工手動計時，而不是鳴槍後的電子計時，這與國際滑輪總會的規定不符，所以這項成績不能列入新世界紀錄，只能成為非官方紀錄。
世大運副執行長鄭芳梵說，23日上午發生電子發令槍受干擾而無法使用的情況，大會為讓賽程順利進行，在上午進行的預賽及複賽賽程改為採用手動計時鳴槍，因此陳映竹的預賽及複賽成績紀錄僅能作為參考依據。
對於沒能在世界紀錄上留名，陳映竹很大器的表示，只要跑出好成績，拿到金牌，由沒有破紀錄就不重要了。
至於隊友楊合貞在500公尺爭先賽決賽跌倒受傷，陳映竹說，「當下知道她跌倒，但我不能回頭看，因為一轉頭這面金牌就不見了，所以只能咬緊牙往前衝，贏得好驚險啊！」
單日雙金到手，陳映竹表示，其實昨晚睡不著覺，擔心會因為體力不支而跑不出好成績，幸好教練與隊友的打氣，才能撐到最後，手握兩面金牌真的好開心。
(中時電子報)
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