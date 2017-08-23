中部地區修法公聽會 補教界怒：須提出「良民證」是歧視
教育部為研修「補習及進修教育法」，22日舉辦中部地區公聽會，吸引近700名補教業者參加，多數人對補教法第9條聘任教師須提出「良民證」的規定感到氣憤，認為是歧視補教界、讓他們比八大行業還不如，而因立場不同，會議一度因幼教業者上台發言，引發補教業者集體退場。
補教法第9條規定補習班聘僱教職員工前，除須檢具名冊、學經歷證件及身分證明，還要提供「3個月內核發的警察刑事紀錄證明書」（俗稱良民證）。台中市補教協會副理事長楊佳叡怒控，這項規定根本是刻意防堵補教業，已經違反公平比例原則。
從事補教業長達30多年的唐姓業者則說，最近補教名師陳星被控誘姦作家林奕含事件鬧得沸沸揚揚，立法院在6月間匆促修法，是因單一事件、為了平息社會輿論壓力訂出的法令，給補教業在未審判前、先做有罪定論，根本就是苛刻立法。
「官逼民反，民不得不反！」台中市補教協會盧明桂氣憤表示，全台校園內性侵、性騷擾事件每年約發生數10至百件，比補教界還多，政府既然要求補教業聘任職員提供良民證，也應對幼教業、教師及公務員一視同仁。
補教業與幼教業的糾葛情緒也在場內大爆發，中華民國幼教聯合會理事長謝京含上台發表意見時，立即引發現場數百名補教業者不滿，大聲要求謝下台，氣氛一度緊張，最後補教業者甚至做出「暫時退場」的抗議行為。
除對政府要求良民證感到氣憤，補教業者也對聘僱員工須經教育局審查不滿，認為此規定曠日廢時，可能讓優秀員工跑掉。業者呼籲教育部重視大家建議，否則不排除北上教育部抗議。
教育部終身教育司司長黃月麗表示，早在103年就有良民證規定，今年6月修法只是將其提高到法律位階，並要求異動時也應檢具良民證，未來包括學校、幼教及課照中心都要比照，為的是在教育場域中拉起防堵線。
(中時)
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