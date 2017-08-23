雙料入圍孫可芳不敢置信 阿公太興奮跑去賣場血拚
孫可芳（小豆）第一次演戲，就以臺視植劇場《天黑請閉眼》雙料入圍戲劇節目最佳女配角、新進演員獎，得獎當下她人正在讀劇本，朋友陸續傳簡訊告知她，讓她「心浮氣躁」到連劇本都讀不下去，還不可置信覺得「怎可能！」一直到經紀人跟她「恭喜」時，她才確定自己真的入圍了。
小豆透露當初在拍《天黑》時，大家就常在拍片現場開玩笑說「誰誰誰會入圍、誰誰誰會得獎」，卻沒想到當初的玩笑，卻真的成真，得知入圍又同時入圍兩項，她很謝謝評審給她機會，不管有沒有得獎，但對新進演員來說，的確是很大的鼓勵了！
確定入圍後，小豆第一時間原想打電話給住在南部的阿公，但當時阿公在睡午覺，只好改簡訊跟阿公分享這份喜悅，而阿公得知小豆入圍，還高興打電話給她說：「剛剛看到簡訊後就跑去大賣場買東西，結果因為太高興，一不小心亂買一堆東西，花了好幾千元。」
而對於植劇場階段性任務結束，小豆也語重心長說：「當初加入植劇場就知道是計畫性的任務。」雖然植劇場任務暫告一段落，但目前她也積極投入新戲拍攝的準備，挑戰新的演藝事業。
(時報周刊)
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