雙料入圍孫可芳不敢置信 阿公太興奮跑去賣場血拚

孫可芳入圍金鐘52最佳女配角、新進演員獎。（圖片提供：中國時報系）

孫可芳得知入圍，第一時間傳簡訊與阿公分享。（圖片提供：中國時報系）

孫可芳（小豆）第一次演戲，就以臺視植劇場《天黑請閉眼》雙料入圍戲劇節目最佳女配角、新進演員獎，得獎當下她人正在讀劇本，朋友陸續傳簡訊告知她，讓她「心浮氣躁」到連劇本都讀不下去，還不可置信覺得「怎可能！」一直到經紀人跟她「恭喜」時，她才確定自己真的入圍了。

小豆透露當初在拍《天黑》時，大家就常在拍片現場開玩笑說「誰誰誰會入圍、誰誰誰會得獎」，卻沒想到當初的玩笑，卻真的成真，得知入圍又同時入圍兩項，她很謝謝評審給她機會，不管有沒有得獎，但對新進演員來說，的確是很大的鼓勵了！

確定入圍後，小豆第一時間原想打電話給住在南部的阿公，但當時阿公在睡午覺，只好改簡訊跟阿公分享這份喜悅，而阿公得知小豆入圍，還高興打電話給她說：「剛剛看到簡訊後就跑去大賣場買東西，結果因為太高興，一不小心亂買一堆東西，花了好幾千元。」

而對於植劇場階段性任務結束，小豆也語重心長說：「當初加入植劇場就知道是計畫性的任務。」雖然植劇場任務暫告一段落，但目前她也積極投入新戲拍攝的準備，挑戰新的演藝事業。

(時報周刊)