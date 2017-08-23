陳建仁訪企業 業界要求改稅制、補助參展
副總統陳建仁昨天在彰化縣長魏明谷等陪同下，參訪彰化加興企業，業界反應FTA限制，國內研發商品外銷全世界，卻無法銷中國，因關稅高達47％，陳建仁表示，現今國家外交環境與他國簽訂契約確有困難，會轉經濟部和財政部做研究，提供合理的稅制提升業者的競爭力。
加興總經理盧玉娟提出，目前參加國際性的化妝品展都是自費參加，政府補助只有杯水車薪，應協助業者出國參展打拚，陳建仁承諾，參加貿易展覽應比照中國與南韓模式用國家隊的方式參展，不管是展場布置或是出差工作人員的費用由政府補助的可能性。
魏明谷表示，彰化縣有130萬人口，是工農大縣，北工業、南農業是彰化縣的產業政策，期望副總統能夠支持在國土規畫的時候，給彰化多一點的工業用地，彰縣府也會支持在地產業，根留台灣，並且為台灣當地的鄉親提供好的就業機會。
彰化縣工策會總幹事梁志傑則要求在國土規畫計畫尚未完成之前，暫時停止違章工廠即報即拆。
陳建仁表示，農地應為農用，但願意將違章工廠的問題，帶回交由相關單位研究，給予協助並協助轉型。
對於即刻停止違章工廠即報即拆，環團憂心指出，目前舉報新增的違建都不拆，違章工廠竟有大大的增加趨勢，再不想個辦法管理，難道要眼睜睜看著台灣成為工、農失控的國度，這對工業、農業，都沒有好處。
(中時)
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