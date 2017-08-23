異於常熊！澳洲動物園誕生白色無尾熊
澳洲1座動物園22日表示，動物園誕生了1隻十分罕見的白色無尾熊，園方決定為這隻超可愛的小無尾熊公開徵名。
昆士蘭省陽光海岸的澳洲動物園人員表示，這隻灰白色的無尾熊於今年1月出生，其「異於常熊」的淺色皮毛是遺傳自媽媽蒂亞（Tia）的隱性基因。
在澳洲，無尾熊的顏色從淡灰到褐色都有，視環境而定。在澳洲南部，無尾熊的皮毛通常較北部更厚，顏色也較深一些。
動物園獸醫布斯表示，一般來說，動物出生時的毛髮呈現白色或淺色，這些毛髮就像乳齒一樣，會在成長過程中逐漸脫落，成年時就會恢復正常顏色。白色無尾熊相當罕見，如果在野外出生，就會「非常不幸」，因為這種顏色的小無尾熊更容易被天敵或掠食動物發現。
(中時)
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