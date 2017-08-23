威廉看《娛百》金鐘入圍心酸酸：主持人沒報我

《娛樂百分百》主持群威廉、羅志祥、愷樂與毛弟。(本報系資料照)

主持人沒報他，威廉心酸留言。(取自威廉臉書)

第52屆金鐘獎入圍名單今(23日)揭曉，八大《娛樂百分百》雙料入圍綜藝節目與主持人獎，主持人之一的威廉（廖亦崟）雖然在臉書大方祝福節目雙料入圍，同時也心酸自嘲：「去年的日子裡我大概主持了快兩百集，最幽默的是主持人提名沒有報我的名字，這應該是我主持生涯最好笑的事情了」

這次金鐘獎入圍名單公布，《娛樂百分百》不僅入圍綜藝節目獎，羅志祥與愷樂也風光入圍主持人獎，只是一樣是主持班底，卻獨漏了威廉名字，也讓他在臉書心酸寫下：「恭喜娛百雙料入圍金鐘，節目以及主持人獎…去年的日子裡我大概主持了快兩百集，最幽默的是主持人提名沒有報我的名字，這應該是我主持生涯最好笑的事情了 #人生超幽默 預祝娛百勇奪金鐘，辛苦了所有去年打拼的工作人員。」透露小煜一直在他旁邊唱著《是我不夠好》，讓他覺得很賤！

網友在安慰威廉之餘，也好奇提問：「加油，為什麼不能提名三位主持人呢？」威廉就無奈回應：「這要問娛百。」

(中時電子報)