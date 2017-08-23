藍憂前瞻預算表決 蘇嘉全：明會再協商

立法院朝野黨團今再協商前瞻基礎建設預算，民進黨團規畫，如協商不成，明天即開始表決大戰，引發藍營疑慮。立法院長蘇嘉全晚間表示，明天會再邀集協商，若協商得成、往良性發展，臨時會提早結束並不一定；但他也說，他無法承諾後續進展，因協商結果、看法不知道如何。

立法院下午針對前瞻基礎建設計畫特別預算案繼續進行朝野協商，各黨團分時段，就各自提案中有疑慮部分，與部會溝通。

蘇嘉全在協商指出，協商必須看朝野態度，如果大家都用敵對、對立的角度看待事情，永遠都談不成，「協商就是各退一步。」

他也說，協商不成總是需要一個時間表，否則一直吵架也不好看，如果沒有結論，就進院會依照程序處理，「他個人是期待協商可以成功。」

(中時)