打造真實豬肉市場 王陽明狂聞3天肉味
李啓源導演新片《盜命師》以器官移植為背景，為營造片中私下進行器官摘取的懸疑場景，劇組為戲打造片中豬肉攤，更在現場切割豬肉、掛起豬隻的內臟等。由於傳統市場每天下午4:45到5:00之間的光線最佳，男主角王陽明被導演指定，在市場來回走動，共拍攝3天才完成。眾人拍完，直呼現在看到豬肉都還有畏懼。
曾以電影《河豚》獲得國際影評人費比西獎的導演李啓源，睽違5年推出的電影新作《盜命師》，有別於以往清新純愛的拍攝風格，首次挑戰犯罪懸疑題材。李啓源表示，器官移植的議題在台灣是個「不能說的秘密」，再加上幾年前有機會進入賽鴿比賽現場，才發現「賽鴿」文化其實是很多台灣人的共同記憶，因此大膽地將兩個議題結合。
至於將「賽鴿」的元素加入劇本中，李啓源表示，當初在做田野調查時，發現在台北之外的很多城市，很多透天厝的頂樓都能看到鴿舍，自己也有許多朋友因為家人或是朋友的關係，都有接觸賽鴿的經驗，但台灣電影卻很少拍攝過這樣的場面，加上某次因緣際會，得以進入賽鴿現場，覺得畫面相當震撼，因此決定將許多台灣人對鴿子的感情放進電影裡。
此外，《盜命師》正式預告發布不到48小時，瀏覽人次就已衝破36萬，臉書分享更破千次，顯示王陽明和陳庭妮的人氣居高不下，十分吸睛。
(中時)
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