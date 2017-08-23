文在寅：朝鮮半島問題應由南韓主導解決

韓聯社報導，南韓總統文在寅23日聽取外交部工作彙報。他在開場表示，作為南韓半島問題的直接當事國，南韓需拿出主導解決問題的姿態。

文在寅還說，目前南韓面臨的最大挑戰和威脅是北韓核武與飛彈。實現半島永久和平是一大課題，也與世界和平息息相關，要以穩固的韓美同盟以及與中日俄等國的外交合作來解決問題。

他指出，南韓要拓展外交空間，除了與美中日俄4強之外，也要加強與東盟、歐洲、太平洋地區、中東等的外交合作。除北韓問題外，南韓還要積極參與全球事務，外交部應更加自信地開展外交活動，對外塑造國家聲譽，對內加強與民溝通。

(中時)