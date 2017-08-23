《綜藝大熱門》連錄2天 LuLu得知入圍呵呵笑
電視金鐘52入圍名單揭曉，LuLu以三立《綜藝大熱門》以及《魔法DoReMi》共入圍三項，得知入圍時LuLu人正在拍新專輯MV，興奮到一直呵呵呵呵笑，並表示：「我想要入圍的，通通都入圍了！」第一時間有傳訊息給憲哥，跟他說謝謝。
LuLu前一天晚上連續錄兩天綜藝大熱門，昨天還是錄燒腦的單元，燒腦燒到偏頭痛、吃了兩顆頭痛藥，一收工就直奔拍MV拍攝現場，在拍攝現場腦昏昏的、眼睛都快閉起來了，但得知入圍這麼多項，興奮又想睡的心情，讓她感到自己會興奮不已！
《綜藝大熱門》入圍了，她也說很替製作單位開心，「因為努力這麼久，又在公布入圍前連錄兩天，得知入圍就特別的爽！」而除了《綜藝大熱門》入圍外，今年她也以三立兒童節目《魔法列車DoReMi》入圍兒童少年節目主持人獎，她也說，第一次自己主持的節目，還跟台語老師簡上仁以及三隻手偶一起主持，「就是真的很開心、開心到要昏倒！」
(時報周刊)
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