中印關係緊張 印度拿陸企開刀牽制中國

近來中印關係緊張，開始影響雙邊貿易與投資，印度政府開始有意拿陸企開刀，其中最受矚目的是大陸的瀏覽器可能竊取印度資訊，已接連遭到印度政府的調查。事實上，印度對中國今年上半年已發起12件貿易調查案，很顯然在雙方在邊境對峙的態勢中，印方對陸企的開鍘顯然被視為是利用貿易來牽制中國。

(旺報)