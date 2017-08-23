香港迪士尼 萬聖節日夜派對連續48天搞「詭」
萬聖節是西洋鬼節，也是最適合搞鬼的狂歡日。香港迪士尼樂園在9月14日起至10月31日，舉行「Disney Halloween Time 2017」，把狂歡派對時間延續48天，日夜派對都很搞「詭」。
平日可愛的米奇與迪士尼朋友們，將在下午換上萬聖節裝扮，在美國小鎮大街邀賓客投入「米奇Halloween玩轉大街派對」，米奇、米妮與高飛會在三個巨型南瓜造型花車上搞怪出巡，遊客更可加入互動表演，大玩超巨型南瓜氣球；晚上則是「迪士尼惡人大出巡」的時候，今年有首度霸氣登場的海女烏蘇拉加入惡人行列，與黑巫婆、邪惡皇后、巫師賈方、阿積、虎克船長、紅心皇后和庫伊拉等迪士尼惡人一起狂歡，詭怪氣氛日夜不停歇。
遊客還可以挑戰全新鬼屋「詭迷宮：詭夢實驗室新篇」，沿途登上《木偶奇遇記》中的怪誕篷車，闖進《怪獸電力公司》的驚嚇部門，穿梭於《愛麗絲夢遊仙境》的瘋帽子店、《美女與野獸》及《大力士》中的冥王凱帝斯的詭異空間。萬聖節限定餐點以及眾多期間限定的商品，也是搞詭不能錯過的重頭戲。
(中時)
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