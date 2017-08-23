香港迪士尼 萬聖節日夜派對連續48天搞「詭」

迪士尼惡人將以不同方式，接連帶起日夜不停歇的主題派對。(香港迪士尼提供)

米奇與眾多迪士尼朋友將於下午換上萬聖節裝扮，在美國小鎮大街邀賓客投入「米奇Halloween玩轉大街派對」 (香港迪士尼提供)

今年首度霸氣登場的海女巫烏蘇拉(Ursula)，將加入「迪士尼惡人大出巡2.0」，在詭幻的光影中與眾多惡名昭彰的迪士尼惡人一起狂歡。(香港迪士尼提供)

香港迪士尼樂園推出萬聖節限定精美餐點，邀請賓客享受不同的節慶滋味(香港迪士尼提供)

香港迪士尼樂園提供超過80款萬聖節主題商品，包括：服裝、飾品、家居飾品、紀念品、日用品、公仔、文具套裝及特色徽章等。(香港迪士尼提供)

萬聖節是西洋鬼節，也是最適合搞鬼的狂歡日。香港迪士尼樂園在9月14日起至10月31日，舉行「Disney Halloween Time 2017」，把狂歡派對時間延續48天，日夜派對都很搞「詭」。

平日可愛的米奇與迪士尼朋友們，將在下午換上萬聖節裝扮，在美國小鎮大街邀賓客投入「米奇Halloween玩轉大街派對」，米奇、米妮與高飛會在三個巨型南瓜造型花車上搞怪出巡，遊客更可加入互動表演，大玩超巨型南瓜氣球；晚上則是「迪士尼惡人大出巡」的時候，今年有首度霸氣登場的海女烏蘇拉加入惡人行列，與黑巫婆、邪惡皇后、巫師賈方、阿積、虎克船長、紅心皇后和庫伊拉等迪士尼惡人一起狂歡，詭怪氣氛日夜不停歇。

遊客還可以挑戰全新鬼屋「詭迷宮：詭夢實驗室新篇」，沿途登上《木偶奇遇記》中的怪誕篷車，闖進《怪獸電力公司》的驚嚇部門，穿梭於《愛麗絲夢遊仙境》的瘋帽子店、《美女與野獸》及《大力士》中的冥王凱帝斯的詭異空間。萬聖節限定餐點以及眾多期間限定的商品，也是搞詭不能錯過的重頭戲。

(中時)