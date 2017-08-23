習近平可能3連任？ 林中斌：職位其次 重點是影響力在
大陸最高領導人習近平是否在兩任任期後還繼續在位，外界對他可能「三連任」的猜想討論熱烈，前國防部副部長林中斌在23日的《撥雲見日－破解台美中三方困局》新書發表會上被問到此事時表示，習近平在2022年以後的職位是什麼其次，最主要是他的影響力還在的話，什麼模式名稱都不重要。
林中斌與資深兩岸記者亓樂義合著的《撥雲見日－破解台美中三方困局》23日舉行新書發表會，問答時間時，被問到習近平的「三連任」可能性，林中斌表示，習近平是否可能成為中國的喬治華盛頓，只做兩任總統後就回家耕田？「那樣最好，但目前客觀上看起來很困難。」
林中斌表示，2013年11月三中全會上提出的60項改革，目前都還在打基礎狀況，要在未來五年全部做到不太容易，未來習近平不管是採取「李光耀模式」或「毛澤東模式」，什麼名稱都不重要，只要他活著影響力就還在。
亓樂義指出，中共最高領導人從來沒有任期制，就算習近平真的做15年也不意外，如江澤民「主政13年、主軍15年」，如果習近平有願意，且權力足夠是有可能的，目前外界觀察的指標像是中共會不會恢復黨主席制，若恢復，習的職位「可以做得久一點」。
亓樂義也表示，除了有職務，實際上的影響力更為重要。中國政壇就是這樣，人不在位子上卻可能很有權力，如鄧小平，一個「普通的黨員」控制中國，只要身體好。他認為當前的中國權力集中制對其政權較為有利，可以有效貫徹政策，也有利於多邊國家戰略爭奪。
(旺報)
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