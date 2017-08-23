世大運跆拳道 莊佳佳奪銀：真的太可惜了！
世大運跆拳道女子67公斤級好手莊佳佳闖進金牌戰，對上南韓選手KIM Jandi，但第2局被拿下8分，最終以7比14落敗，奪下銀牌。莊佳佳賽後則說，真的太可惜了。
莊佳佳上場隨即發揮地主優勢，全場都大聲為莊佳佳吶喊，，第1局莊佳佳先試探對手，並拔得頭籌以1比0領先，之後雙方雖有數度碰撞，但都未有人得分。第2局一開始雙方你來我往，但莊佳佳一口氣被拿下6分，隨後又拿下2分趕上。但KIM Jandi也拿出實力，第2局結束以3比8落後。
第3局一開始，莊佳佳被連得6分，雖然又趕回4分，但仍不敵KIM Jandi，最終以7比14結束比賽。
(中時)
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