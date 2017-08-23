黃創夏：真正的警訊 連日本人都不挺蔡英文了！

黃創夏直言，連日本人都不挺蔡英文了！（資料照片，陳信翰攝）

日經中文網一篇〈「竹籃打水」的蔡英文〉指，蔡英文政權正面臨嚴重的不利局面，招牌政策遭企業和老年人強烈反對，可說是白忙一場。資深媒體人黃創夏指出，對蔡英文而言，真正的警訊是，連日本人都不挺了！

該文指出，蔡英文時隔8年從國民黨手中奪回政權，2016年5月正式上任後便急於改革，提出要擺脫依靠企業和公務員的國民黨政治，但這些政策明顯是竹籃打水一場空。

黃創夏指出，連民進黨最喜愛的日本人都發出警告了，希望蔡英文真的該做到她的名言：「謙卑丶謙卑丶再謙卑」，放棄高傲好好省思了。

(中時電子報)