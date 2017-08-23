韓女團CLC拍夢幻MV 好辛酸 慘遭蚊蟲攻擊

韓國女團CLC。（環球唱片）

韓國女團CLC。（環球唱片）

韓國女團CLC自2015年出道以來，不停以嶄新風格向大眾展示他們多樣化的才華，今夏帶來如同多稜鏡般色彩絢麗的新專輯《FREESM》回歸歌壇。

新專輯《FREESM》取自諧音於七色稜鏡”(Prism)，描述CLC如同一道光線就能呈現出不同色彩般的多樣魅力，這次也以清純又夢幻的形象帶來中版抒情主打歌〈Where Are You？〉，MV中七位成員在叢林花草之間如同精靈般的演出，也帶來不少討論話題。

成員在訪問中提到，這次的拍攝場景都在室外草叢中進行，不僅天氣炎熱還有非常多小蟲飛舞、被蚊子叮等等，吃了不少苦頭，但好在如同辛苦的程度最後成果非常夢幻漂亮，這麼辛苦也算值得了。

去年剛來台灣演出的CLC這次也特別錄製影片向台粉問候，成員還特別練習台語問候大家「呷飽沒？」而24日晚上7點，她們也將在KKBOX數位平台上與歌迷一起線上聽歌聊天，期待與粉絲空中相會。

值得一提的是，演出《Prouduce101 第二季》的公司後輩柳善皓也出現在〈Where Are You？〉的MV預告影片中，帶來另一波話題。《FREESM》已在台灣數位發行。

(中時)