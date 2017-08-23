陽岱鋼靠觸身球上壘 連續上壘推進至20場
旅日好手陽岱鋼，今在巨人與中日一役中，雖然沒有擊出安打，還被三振兩次，不過在第8局靠著觸身球上壘，將自己的連續場次推進到20場，不過巨人此役火力遭封鎖，以1比4輸球。
陽岱鋼此役擔任開路先鋒，但前兩打席都吞下三振，第3打席則是擊成內野滾地球出局，不過來到第8局最後一次打擊，陽岱剛被中日中繼投手又吉克樹觸身球打中，站上壘包，可惜下一棒隊友洋炮麥基擊出雙殺打，無緣幫球隊跑回分數。
此役巨人僅在第7局靠著3支安打串聯，攻下1分，終場以1比4不敵中日，終止近期的4連勝；陽岱鋼今3打數0安打，打擊率降至3成11，不過靠著觸身球上壘，進續延續自己的連續上壘場次來到20場。
(中時電子報)
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