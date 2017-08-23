力晶文化基金會攜手展覽回饋社會 散播美學種子

力晶文化基金會攜手展覽回饋社會。(圖/主辦單位提供)

「印象‧左岸─奧塞美術館30週年大展」在故宮圖書文獻大樓展出以來，獲得各方高度評價，在經由故宮與主辦單位向法國奧塞美術館爭取後特別延長一個月的展期，要讓更多的人能夠在台灣一睹米勒《拾穗》、雷諾瓦《彈鋼琴的少女》及梵谷的《午睡》等世界經典名作真跡。力晶文化基金會身為特展之公益贊助單位，也藉由難得的名畫展出，與主辦單位規劃「力晶美學種子計畫」，協助更多的學童親近經典。

本次特展忠實呈現十九世紀重點藝術運動，展區包含：浪漫主義與古典主義、學院派與寫實主義、印象派與自然主義、象徵主義與折衷主義，以及二十世紀現代藝術之起源等等，展出了人類藝術史上精采絕倫的重要作品。這些畫作能來到台灣著實不易，除了讓民眾直接能有與畫作面對面的感動，更希望藉此將美學教育往下扎根，讓台灣的孩子從小就親近藝術，近而將美學成為生活的一部分。

「印象‧左岸─奧塞美術館30週年大展」好評延展至8月28日。(圖/主辦單位提供)

力晶文化基金會在力晶科技董事長黃崇仁先生推動下成立，長期資助台灣大小藝術展演活動，深知藝文教育對學童多元發展的重要，本次與特展合作，規劃了包含「教師研習營」、「偏鄉藝術教育」和「公益教育觀展」三面向的「力晶美學種子計畫」，其中「公益教育觀展」方面以贊助學生至故宮觀展，引領學生進入印象派的世界，透過親眼所見，體驗畫家筆下作品的故事與內涵。

「公益教育觀展」開放學校以班級為單位報名，第一波甫開放就馬上額滿，力晶文化基金會在五月中又增開第二波名額，共計有1,200名來自全台各地的學生參與這個計劃，其中包括偏鄉學校、特殊專長的學生，以及公益團體。在老師與家長的支持、帶領下，小朋友們不受舟車勞頓的影響，對藝術的熱忱與專注力並不亞於大人，在專業導覽員的解說下，了解怎麼賞析一幅畫，以及與自己所學作結合，內化成為自己的知識，讓人看到台灣美學的未來，值得期待。

「印象‧左岸─奧塞美術館30週年大展」好評延展至8月28日，主辦單位邀請民眾把握機會，至故宮圖書文獻大樓一樓展區參觀。詳情請上粉絲專頁：https://www.facebook.com/MuseedOrsay30Taiwan/?fref=ts

(中時電子報)