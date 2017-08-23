世大運》棒球中韓殊死戰 中華隊6局2比4暫時落後

台北世大運棒球比賽23日中韓之戰，中華隊蘇智傑2局下打出二壘安打，之後在隊友的高飛球與內野滾球掩護下回本壘搶下追平分。（鄭任南攝）

台北世大運棒球比賽23日中韓之戰，中華隊吳桀睿5局下打出二壘安打，稍後在隊友的內野滾地球與高飛犧牲打掩護下，回本壘攻下中華隊的第二分。（鄭任南攝）

台北世大運棒球比賽23日中韓之戰，中華隊先發投手林安可。（鄭任南攝）

(21:42更新6局結束)台北世大運棒球項目，今中華隊與南韓交手，因為日前雙方都取得1勝1負，此役中華隊非贏不可，才能晉級複賽，第2局中華隊雖然被先馳得點，第4、6局南韓又以串聯安打攻下分數，不過中華隊也都在得點圈有人機會拚命追分，6局結束中華隊2比4暫時落後。

第6局南韓隊靠著第4棒崔宇赫的安打上壘，中華隊在兩出局後換上吳俊杰接替，可惜又被具本赫敲出安打再失1分，雖然中華隊在下半局靠著對方換上僅休2天的崔採興上來投球，一連擊出兩支安打攻占得點圈，但卻無法打回分數。

第5局，中華隊再度把握得分機會，靠著吳桀睿的二壘安打攻佔得點圈，隨後再靠野手選擇，以及張閔勛的高飛犧牲打，中華隊追到僅剩1分差。

此役中華隊推出林安可先發，前3局就狂飆6次三振，不過第2局因二壘手吳桀睿失誤與投手暴投，隨後又被對方擊出安打，失掉1分非自責分，第4局又被對方擊出3支安打，加上傳球發生失誤，再失2分，林安可此役主投5.2局投出9次三振，被擊出6支安打失4分，2分自責分。

中華對則是在2局下半局反攻，首位打者蘇智傑就擊出二壘安打，並靠隊友的深遠飛球推進到三壘，隨後再靠野手馬上在追回1分。

(中時電子報)