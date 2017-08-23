世大運》女排輕取哥倫比亞 三連勝進八強
中華女排23日在世大運分組預賽直落三輕取哥倫比亞，3戰全勝之姿晉級八強，預定25日晚上8點迎戰南美勁旅阿根廷。
中華女將今日面對哥倫比亞，開賽後就發動猛烈攻勢，25比15搶下首局；第二局對手依舊積弱不振，中華隊25比16再下一城；第三局中華隊在場邊觀眾的加油聲中愈打愈賣力，打得對手幾乎潰不成軍，最終以25比14輕鬆勝出。
中華隊在預賽接連擊敗法國、捷克與哥倫比亞，三連勝分組冠軍，25日晚上與B組第二阿根廷交手，只要能夠獲勝，就能在相隔12年之後重返四強(中華隊曾在2005年奪冠)。
(中時電子報)
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