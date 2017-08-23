世大運》女排輕取哥倫比亞 三連勝進八強

中華女排23日擊敗哥倫比亞，預賽3戰全勝晉級8強，25日將迎戰阿根廷。(2017世大運組委會提供)

中華女排23日在世大運分組預賽直落三輕取哥倫比亞，3戰全勝之姿晉級八強，預定25日晚上8點迎戰南美勁旅阿根廷。

中華女將今日面對哥倫比亞，開賽後就發動猛烈攻勢，25比15搶下首局；第二局對手依舊積弱不振，中華隊25比16再下一城；第三局中華隊在場邊觀眾的加油聲中愈打愈賣力，打得對手幾乎潰不成軍，最終以25比14輕鬆勝出。

中華隊在預賽接連擊敗法國、捷克與哥倫比亞，三連勝分組冠軍，25日晚上與B組第二阿根廷交手，只要能夠獲勝，就能在相隔12年之後重返四強(中華隊曾在2005年奪冠)。

(中時電子報)