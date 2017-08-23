曾珮瑜為母則強 《上岸的魚》挺進多倫多影展
台灣導演賴國安以新片《上岸的魚》甫獲金馬初選肯定，今再獲選多倫多國際影展新導演「發現」（Discovery）單元，該片探究現代男女共組幸福家庭的初衷，側寫現代女性身處家庭、職場的兩難。女主角曾珮瑜詮釋公婆、妯娌、孩子及工作之間的職業婦女，一場發現孩子失蹤、緊張地在菜市場找尋的戲，讓人看得驚心動魄。
曾在加拿大渥太華大學唸書5年的曾珮瑜，對多倫多非常熟悉，已計畫邀大家參展時一同出遊，現場感受美國職棒賽的迷人魅力，並走訪加拿大最知名的楓糖園，一解她14年來沒「回家」的鄉愁。
多倫多影展選片人喬凡娜芙維（Giovanna Fulvi）盛讚該片深具電影大師是枝裕和與楊德昌的優雅特質，卻又如此獨一無二，認為該片不僅新奇、懸疑、動人，更引領觀眾探索了一塊既熟悉、又未被理解的情感領域。《上岸的魚》將於9月8日於多倫多影展舉行世界首映。
(中時)
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