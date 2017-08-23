北市信義分局警為求績效 逼少年吸毒遭聲押
台北市信義警分局45歲偵查佐朱定邦，涉嫌在新北地區投資4家賭場，去年間為了打擊「同業」，涉嫌栽槍給桃園市平鎮區一家賭場，由於有證人指認「槍就是他栽的」，桃檢綜合相關跡證，17日上午指揮台北市調查處及台北市警察局政風室，搜索信義分局偵查隊及朱嫌位於新北市新莊區的住處，將他帶回偵詢，18日向法院聲請羈押獲准。
桃檢經過調查，發現同樣身為信義分局偵查隊員的扶修明也涉有重嫌，扶修明疑似與朱定邦為求毒品績效，今年4月間佯稱檢察官指示，向某毒品假釋犯要脅，須尋找少年栽陷持有、施用毒品，如不配合，將撤銷假釋，並提供來源不明的第3級毒品K他命，由該假釋犯引誘年僅15歲之少年施用後出面查緝，藉此獲取績效。
桃檢23日上午再度會同法務部調查局台北市調查處等人員，搜索信義分局及扶修明住處，查扣相關文件、行動電話等物，並傳喚扶修明及相關證人，由於認為扶修明涉犯刑法假借職務上之權力引誘他人施用第3級毒品、偽造公文書等罪嫌重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，23日晚間，向法院聲請羈押禁見。
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(中時)
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