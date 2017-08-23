中印對峙莫迪或缺席金磚峰會 陸：中方立場不變

大陸外交部23日舉行例行記者會，有媒體提問，金磚國家領導人第九次會晤將在十天後舉行，印度總理莫迪是否已經明確確認將出席？中方是否擔心由於洞朗對峙事件他可能不來？

大陸外交部發言人華春瑩回應，金磚國家領導人第九次會晤將於9月3日至5日在福建廈門舉行，目前各項籌備工作正在有序地推進，已經基本就緒。我們相信，在各方的共同努力下，這次廈門會晤將取得成功，推動金磚合作在第2個十年達到更高水平。

在洞朗對峙事件上，華春瑩則重申中方立場，「中方有關立場非常清楚。我可以重申，印軍立即無條件地撤出所有非法越界的人員和設備是解決這次事件的前提和基礎。」

(旺報)