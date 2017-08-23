宮城縣盼災區成為東京奧運聖火傳遞起點

共同社報導，宮城縣知事村井嘉浩22日與東京都知事小池百合子進行會談。村井提出，希望能將宮城縣石卷市作為2020年東京奧運會和殘奧會聖火傳遞活動的起點，以作為東日本大地震災後重建的象徵。此外，村井還希望聖火傳遞能經過多個災區以鼓舞激勵災民。

村井在提及1964年東京奧運會的聖火台因國立競技場改建工程而出借給石卷市一事，強調稱：「石卷市是因地震受災的象徵性地區。」陪同出席的石卷市市長龜山紘也提出，「為實現心靈的重建，希望能給我們注入強烈的活力。」

對此，小池回應稱：「從向海外也宣傳『重建奧運』的意義上來講，祝願您的建議能夠如願成功。」

(中時)