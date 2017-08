陳妍希曬愜意生活 衰遭吃屎名嘴盯上：送去勞改！

陳妍希去年成婚生下一子。(圖/中時資料照片)

宋祖德因稱鋒菲分手,被封吃屎名嘴。(圖/取自宋祖德微博)

宋祖德莫名盯上陳妍希發文稱無聊。(圖/取自宋祖德微博)

去年完成終身大事並生下一子的陳妍希,最近和老公陳曉甜蜜公開合體後,又被拍到帶著可愛兒子「小星星」和朋友聚餐,看來相當幸福,生活愜意的她,昨(22日)在微博分享最完美的一天行程,早上游泳、下午看展覽、唸詩,豈料卻遭大陸「吃屎名嘴」宋祖德盯上憤而表示「陳妍希為什麼可以這麼無聊?」之後還喊話送她去勞改,使網友不由得吐槽:「你不是一樣不好好工作,天天當噴子?」

陳妍希昨在微博分享自己美美的照片,說:「早上游了個泳,下午看了個藝術展,唸了首詩If you were a teardrop in my eyes, for fear of losing you,I would never cry~~~如果再加上一塊巧克力蛋糕,今天就完美了」,引來粉絲狂喊羨慕,未料這樣的生活近況卻讓宋祖德看不下去,發文說:「大家都在辛勤工作、勞動,一對戲子天天曬吃喝玩樂,與社會主義核心價值觀格格不入!」

宋祖德先前稱王菲、謝霆鋒鐵定分手,不然就要吃屎,然至今龜縮無下文,近來他仍頻在微博刷存在感,左批陳坤,右打胡彥斌,繼先前被林心如夫妻提告後仍學不乖,今又盯上人氣旺的陳妍希、陳曉夫妻,批:「每個人都應該憑辛勤的勞動致富,為什麼有的戲子就可以天天躺在家裡炫富,炫耀奢侈糜爛的生活,對青少年造成極大的負面影響,呼籲廣電總局封殺二陳!可以考慮送去勞動改造」,炒話題手法拙劣,引來網友狂譙。

