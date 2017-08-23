陳妍希曬愜意生活 衰遭吃屎名嘴盯上：送去勞改！

陳妍希去年成婚生下一子。（圖／中時資料照片）

宋祖德因稱鋒菲分手，被封吃屎名嘴。（圖／取自宋祖德微博）

宋祖德莫名盯上陳妍希發文稱無聊。（圖／取自宋祖德微博）

去年完成終身大事並生下一子的陳妍希，最近和老公陳曉甜蜜公開合體後，又被拍到帶著可愛兒子「小星星」和朋友聚餐，看來相當幸福，生活愜意的她，昨(22日)在微博分享最完美的一天行程，早上游泳、下午看展覽、唸詩，豈料卻遭大陸「吃屎名嘴」宋祖德盯上憤而表示「陳妍希為什麼可以這麼無聊？」之後還喊話送她去勞改，使網友不由得吐槽：「你不是一樣不好好工作，天天當噴子？」

陳妍希昨在微博分享自己美美的照片，說：「早上游了個泳，下午看了個藝術展，唸了首詩If you were a teardrop in my eyes, for fear of losing you,I would never cry～～～如果再加上一塊巧克力蛋糕，今天就完美了」，引來粉絲狂喊羨慕，未料這樣的生活近況卻讓宋祖德看不下去，發文說：「大家都在辛勤工作、勞動，一對戲子天天曬吃喝玩樂，與社會主義核心價值觀格格不入！」

宋祖德先前稱王菲、謝霆鋒鐵定分手，不然就要吃屎，然至今龜縮無下文，近來他仍頻在微博刷存在感，左批陳坤，右打胡彥斌，繼先前被林心如夫妻提告後仍學不乖，今又盯上人氣旺的陳妍希、陳曉夫妻，批：「每個人都應該憑辛勤的勞動致富，為什麼有的戲子就可以天天躺在家裡炫富，炫耀奢侈糜爛的生活，對青少年造成極大的負面影響，呼籲廣電總局封殺二陳！可以考慮送去勞動改造」，炒話題手法拙劣，引來網友狂譙。

(中時電子報)