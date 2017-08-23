毒雞蛋風暴！南投八仙牧場稽查封存 飛農牧場種蛋未流市面
雞蛋殘留農藥「芬普尼」風暴擴大，南投縣八仙牧場表示，可能是周邊環境用藥汙染，全力配合政府部門處理；飛農牧場生產的雞蛋，僅供育雛（孵化小雞）使用，並非供食用，雞蛋不會流入市面販售。
八仙牧場飼養蛋雞約4萬6000隻，業者表示，養雞20多年都沒有使用農藥，可能是附近果園噴藥飛散，以及日前在牧場周邊噴灑防蚊蟲藥劑導致，將全力配合公部門處置，進行封存、管制或銷毀，但也希望趕快查清楚；目前，該農場每天出蛋110箱，每箱20台斤，交貨給多家蛋商。
農業處副處長林美珠表示，八仙牧場約養雞4萬6000隻，每天約產2萬2000顆蛋，分別供應給10家下游廠商，現場封存2萬9800顆雞蛋，並要求牧場於24小時內，要求下游廠商下架並回收，後續將進行雞蛋銷毀，雞隻並進行全場移動管制。
飛農牧場有種雞6900隻，分為黃金雞和紅鳳雞，每周收蛋1次，黃金雞約1萬1080顆雞蛋，紅鳳雞約1萬1340顆雞蛋，收集的種蛋都運送到嘉義縣大林鄉孵化場。
林美珠表示，飛農牧場生產種蛋，非供食用並未流入市場販售，因此未做移動管制。
(中時)
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