台灣最速男楊俊瀚 10.31闖入準決賽

「台灣最速男」楊俊瀚(右)晚間複賽不畏世錦賽4百接力銅牌成員的多田修平（右二）及美國名將ＢURREL(左)夾擊，跑出10.31以分組第二闖入明日準決賽。(陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚(右)晚間複賽跑出10.31秒，僅次於世錦賽4百接力銅牌成員的多田修平（中）的10.29秒以分組第二闖入明日準決賽。(陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚(左)晚間複賽跑出10.31秒，僅次於世錦賽4百接力銅牌成員的多田修平的10.29秒以分組第二闖入明日準決賽。(陳怡誠攝)

台灣最速男──楊俊瀚23日上午以10.33秒成績晉級複賽，傍晚台北下起陣雨導致比賽延後一小時，複賽楊俊瀚被分到號稱「死亡之組」的第二組，在日本百米小鮮肉多田修平及美國名將布瑞爾的夾擊下，楊俊瀚在全場加油聲鼓勵下，起跑後變緊咬多田修平，最後多田修平跑出10.29秒，楊俊瀚僅以0.02秒之差的10.31秒分組第二闖入明日準決賽。

(中時)