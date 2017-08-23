《失樂園》重現惡魔上司年輕時 不倫戀題材無上限

木村佳乃（左）在《失樂園》中模樣青澀。（可樂電影）

木村佳乃在《失樂園》中模樣青澀。（可樂電影）

日本情慾經典神作《失樂園》20週年紀念將在9月8日重新於台灣上映，電影中出現木村佳乃極為青澀的模樣，與最近新作《校閱女王SP》中惡魔上司的角色有極大反差。日劇版《失樂園》當年在台放映因尺度關係遭警告，但原版電影中鹹濕尺度則更令人期待！

《失樂園》中除了可重溫黑木瞳與役所廣司當年的性感風采外，片中還出現飾演過一代歌姬鄧麗君的日本女星木村佳乃！她近期加入《校閱女王SP》，飾演讓女主角閱子大為苦惱的新雜誌主編，為整頓社內風氣，最後還把閱子開除！木村佳乃有別於在劇中冷酷高傲的形象，在《失樂園》中則讓觀眾再見她少女青澀的模樣！

2006年曾在台灣播放過由川島直美和古谷一行合演的電視版《失樂園》，當年因為床戲尺度，遭到新聞局警告，但與電影《失樂園》中的性愛場景相對保守許多。電影中男女主角的偷情畫面更加露骨、更加鹹濕！

該片被許多網站評選為日本十大情色禁片電影，榜上有名的還有大家所熟悉的大島渚《感官世界》。改編自渡邊淳一同名小說《失樂園》，由日本傳奇大導森田芳光執導，用煽情的戀愛情節、激烈的性愛場景，藉由冷漠婚姻關係來探討婚外情，被譽為導演作品中介於藝術與商業之間的成功之作！電影9月8日上映。

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(中時)