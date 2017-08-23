世大運》連兩天狠賞蛋 張凱貞殺進16強

中華隊網球好手張凱貞23日挺進16強。(中央社)

肩負世大運中華隊「金庫」重任，我國網球好手莊吉生，「李家姊弟」李亞軒、李冠毅，23日在男、女單分頭晉級第4輪，其中女單頭號種子張凱貞連兩天未失1局強勢挺進16強。

世界排名112的張凱貞，23日面對澳洲伊莉莎白(Wagland Elizabeth)開賽連下12局，乾淨俐落勝出，連兩場都讓對手「掛蛋」打包。

男單第1種子莊吉生，只花52分鐘，6比3、6比1直落二擊敗瑞典史帝昂(Viktor Stjern)。隨後登場的李亞軒以6比0、6比1晉級，李冠毅兩個6比1輕取宏都拉斯班迪克(Javier Bendeck)。

台北網球中心24日繼續有台將出戰，李亞軒女單迎戰英國賀絲(Kate Hurst)、李冠毅對上美國瑞利奇(Martin Redlicki)，兩人都要一爭8強入場卷。同樣瞄準金牌的而來的我國男雙「小毛」彭賢尹／「A鵬」謝政鵬，明也將迎來首戰交手黎巴嫩組合。

(中時電子報)