陸改良版殲-31戰機首飛 將低價搶進國際市場
受到國際軍武市場矚目的大陸製殲-31隱形戰機，最近進行了第二架改良版原型機試飛，技術上變更設計包括了使用更多複合材料、更新航電系統之外，還增加了掛載導彈數量，最受矚目的是針對第三世界國家的需求訂價，預備搶進國際軍火市場。
據《搜狐軍事》報導，由大陸瀋陽飛機製造集團所研發的殲-31隱形戰機已生產出第二款原型機並進行試飛功。跟首架殲-31相比，這架2.0版將1.0版的梯形垂尾修改成了掠垂尾，並且作了切尖處理。另有消息稱其內置「閃電SD-10型」中程空對空導彈已經從原來的4枚增加到了6枚，增加空中纏鬥作戰能力。這也意味著，改良版殲31戰機在航電系統也進級到了最新一代綜合航電系統。
此外，改良版殲戰機還使用更多複合材料，而兩年前首架殲-31試飛時發動機拖著濃煙的狀況在改良型試飛時已經消失，可能是由原來使用俄羅斯製造的引擎更換了新型發動機。
報導指出，中國第二款殲-31隱形戰鬥機露面受到國際軍火市場的高度矚目，因為殲-31一旦試驗成熟服役並進行量產，將會使中國晉身隱形戰機的出口國，未來美造隱形戰機可能在戰場上與市場上面對中國造隱形戰機的對抗。
中國大陸此款隱形戰機是定位為出口型，以第三世界國家為主要顧客群，這些國家目前有大量的第3代與少量第4代戰機，因此未來對屬於第5代戰機有較大的需求。
報導說，為此殲-31的製造成本一直控制在不超過5000萬美元的水平，並且提供不同配備的型號供挑選，目前最低檔的殲-31只有近3000萬美元，豪華版本也只有6000萬美元左右，相較於目前在第三世界較受歡迎的俄製蘇-30系列戰機每架5000萬美元起跳，中國大陸的殲-31有極強的價格競爭力。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。