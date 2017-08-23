陸改良版殲-31戰機首飛 將低價搶進國際市場

大陸瀋陽飛機製造集團開發的殲-31隱形戰機改良版最近試飛受到外媒的注意，改良型較第一架有多處設計上變更。（圖／網路圖片）

大陸製研發殲-31及其改良型在垂直尾翼外觀上有明顯不同。圖為大陸軍事論壇上流傳的兩款殲-31的外型比較圖片，在上的淺灰色為第二款改良版，在下的深灰色是第一款原型機。（圖／騰訊軍事論壇）

受到國際軍武市場矚目的大陸製殲-31隱形戰機，最近進行了第二架改良版原型機試飛，技術上變更設計包括了使用更多複合材料、更新航電系統之外，還增加了掛載導彈數量，最受矚目的是針對第三世界國家的需求訂價，預備搶進國際軍火市場。

據《搜狐軍事》報導，由大陸瀋陽飛機製造集團所研發的殲-31隱形戰機已生產出第二款原型機並進行試飛功。跟首架殲-31相比，這架2.0版將1.0版的梯形垂尾修改成了掠垂尾，並且作了切尖處理。另有消息稱其內置「閃電SD-10型」中程空對空導彈已經從原來的4枚增加到了6枚，增加空中纏鬥作戰能力。這也意味著，改良版殲31戰機在航電系統也進級到了最新一代綜合航電系統。

此外，改良版殲戰機還使用更多複合材料，而兩年前首架殲-31試飛時發動機拖著濃煙的狀況在改良型試飛時已經消失，可能是由原來使用俄羅斯製造的引擎更換了新型發動機。

報導指出，中國第二款殲-31隱形戰鬥機露面受到國際軍火市場的高度矚目，因為殲-31一旦試驗成熟服役並進行量產，將會使中國晉身隱形戰機的出口國，未來美造隱形戰機可能在戰場上與市場上面對中國造隱形戰機的對抗。

中國大陸此款隱形戰機是定位為出口型，以第三世界國家為主要顧客群，這些國家目前有大量的第3代與少量第4代戰機，因此未來對屬於第5代戰機有較大的需求。

報導說，為此殲-31的製造成本一直控制在不超過5000萬美元的水平，並且提供不同配備的型號供挑選，目前最低檔的殲-31只有近3000萬美元，豪華版本也只有6000萬美元左右，相較於目前在第三世界較受歡迎的俄製蘇-30系列戰機每架5000萬美元起跳，中國大陸的殲-31有極強的價格競爭力。

(中時電子報)