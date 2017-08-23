世大運》腳踝3根骨刺 莊佳佳團體賽還要拚
里約奧運跆拳道國手莊佳佳23日在臺北世大運金牌戰飲恨，教練李佳融透露，其實莊佳佳8月初被診斷出腳踝有3根骨刺，其中1根還斷了，但在醫療防護團隊的努力下，26日團體賽還要一拚，「佳佳說，只要腳沒斷她就會下！」李佳融說。
莊佳佳去年在里約終於站上夢寐以求的奧運殿堂，卻沒能奪牌，後來決定延後退役想法，再戰臺北世大運。在個人賽以銀牌作收後，莊佳佳對於打完世大運之後的下一步，還抱持著保留的態度。
「今天的表現已經盡力了，主要是自己的動作有猶豫，露出破綻給對手攻擊，」莊佳佳說：「未來想先休息一陣子，把身體狀況、傷勢處理好，要不要參賽再評估。」
跆拳道派出莊佳佳、劉威廷兩位奧運國手參加世大運，目標當然是金牌，可惜最終以1銀1銅作收。李佳融表示，原本對金牌很有把握，不過世大運金牌也有跆拳道世界排名積分20分，後來看到各國參賽陣容，也有不少國家隊好手入列，就知道不會這麼容易。
雖然沒能留下金牌，莊佳佳、劉威廷都對觀眾的捧場感到驚奇。莊佳佳說，這是她從2009年當選手以來，第1次在台灣參加跆拳道國際賽，在有售票的情況下，觀眾竟然遠多於不用買票的全運會，非常感謝這麼多民眾到場替她加油。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。