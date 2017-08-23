世大運》腳踝3根骨刺 莊佳佳團體賽還要拚

莊佳佳（左）在賽後記者會與爸爸合照。（李弘斌攝）

莊佳佳照X光檢查腳踝傷勢，發現有骨刺。（李佳融提供）

里約奧運跆拳道國手莊佳佳23日在臺北世大運金牌戰飲恨，教練李佳融透露，其實莊佳佳8月初被診斷出腳踝有3根骨刺，其中1根還斷了，但在醫療防護團隊的努力下，26日團體賽還要一拚，「佳佳說，只要腳沒斷她就會下！」李佳融說。

莊佳佳去年在里約終於站上夢寐以求的奧運殿堂，卻沒能奪牌，後來決定延後退役想法，再戰臺北世大運。在個人賽以銀牌作收後，莊佳佳對於打完世大運之後的下一步，還抱持著保留的態度。

「今天的表現已經盡力了，主要是自己的動作有猶豫，露出破綻給對手攻擊，」莊佳佳說：「未來想先休息一陣子，把身體狀況、傷勢處理好，要不要參賽再評估。」

莊佳佳（左一）獲得銀牌，與其他得牌選手在頒獎台上合照。（李弘斌攝）

跆拳道派出莊佳佳、劉威廷兩位奧運國手參加世大運，目標當然是金牌，可惜最終以1銀1銅作收。李佳融表示，原本對金牌很有把握，不過世大運金牌也有跆拳道世界排名積分20分，後來看到各國參賽陣容，也有不少國家隊好手入列，就知道不會這麼容易。

雖然沒能留下金牌，莊佳佳、劉威廷都對觀眾的捧場感到驚奇。莊佳佳說，這是她從2009年當選手以來，第1次在台灣參加跆拳道國際賽，在有售票的情況下，觀眾竟然遠多於不用買票的全運會，非常感謝這麼多民眾到場替她加油。

(中時電子報)