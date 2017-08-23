馮世寬起程出訪中美洲邦交國 時機引關注

國防部長馮世寬23日晚間啟程前往中美洲友邦尼加拉瓜等國訪問，包括國防部發言人陳中吉等人都前來送行。登機前馮世寬向送行人員揮手致意，並且說「謝謝、辛苦了」，沒有發表任何正式談話，隨後轉身登機。（陳麒全攝）

國防部長馮世寬23日晚間啟程前往中美洲友邦尼加拉瓜等國訪問，包括國防部發言人陳中吉等人都前來送行。登機前馮世寬向送行人員揮手致意，並且說「謝謝、辛苦了」，沒有發表任何正式談話，隨後轉身登機。（陳麒全攝）

國防部長馮世寬23日晚間啟程前往中美洲友邦尼加拉瓜等國訪問，包括國防部發言人陳中吉等人都前來送行。登機前馮世寬向送行人員揮手致意，並且說「謝謝、辛苦了」，沒有發表任何正式談話，隨後轉身登機。（陳麒全攝）

國防部長馮世寬23日晚間啟程前往中美洲友邦尼加拉瓜等國訪問，包括國防部發言人陳中吉等人都前來送行。登機前馮世寬向送行人員揮手致意，並且說「謝謝、辛苦了」，沒有發表任何正式談話，隨後轉身登機。

馮世寬此行預計訪問尼加拉瓜、多明尼加、宏都拉斯、薩爾瓦多等中美洲邦交國，並參加尼國建軍38周年慶祝典禮。根據國防部發布的新聞資料顯示，馮世寬去程過境美國紐約，回程過境美國洛杉磯，過境期間都沒有安排拜訪美方人員，預計9月8日返國。

國防部長出訪發布新聞資料的並前例不多，這次馮世寬出訪期間，錯過93人節一系列敬軍活動，也無法參加任內推動的重要組織改革案，9月1日空軍防砲指揮部與空軍飛彈指揮部合併成立空軍防砲暨飛彈指揮部成軍典禮，時機引發外界關注。

(中時)