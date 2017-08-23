至今未正式公開！北韓恐已開發北極星-3潛射導彈
北韓國營媒體《勞動新聞》的電子報23日以圖文報導北韓最高領導人金正恩視察「國防科學院化學材料研究所」時，照片中出現寫著「水中戰略彈道飛彈『北極星-3』」的面板，似在暗示北韓正在開發使用固體燃料的新型潛射彈道飛彈（SLBM）。
金正恩視察的「國防科學院化學材料研究所」，主要是研發用在洲際彈道飛彈（ICBM)等的素材。日媒引用北韓的報導指出，其中1張相片，金正恩與研究相關人員談笑時，北後有一塊用韓語寫著「水中戰略彈道飛彈『北極星-3』」的面板，還有一張寫著「火星」的說明圖，看似裝著飛彈的圓筒之斷面圖。
北韓前年5月在日本海首次試射「北極星」潛射彈道飛彈，去年8月又再次試射「北極星」，且飛行距離達500公里。
今年2月北韓從西北部首度試射改良自潛射彈道飛彈的「北極星-2」陸基型中程彈道飛彈，5月又從西部試射第2枚「北極星-2」導彈，且金正恩已批准實戰部署並指示要量產。
不過，「北極星-3」至今未曾正式公開，一般認為，此報導乃北韓在暗示，已著手開發使用固體燃料的新型潛射彈道飛彈。
NHK報導，北韓的潛艦自上個月起便頻繁出沒，故北韓也有可能在25日的「先軍節」或28日的「海軍節」再次強行發射潛射彈道飛彈。
(中時)
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