700鐵粉力挺 東方神起有望與SJ合作吸人氣

東方神起。（愛貝克思）

香港現場聚集大批媒體。（愛貝克思）

韓團東方神起宣布退伍後正式回歸，2人選在香港的鑽石山荷里活廣場舉行，儘管有颱風來襲，仍吸引700位粉絲到場。主持人提到昌珉在服役期間，曾與SUPER JUNIOR的始源和東海有特別演出，被問未來是否也有此打算？他說首先會先跟允浩將團體做好，未來有機會再與SJ合作。

《日刊體育》報導，2人被問及「和兩年前的自己相比，是否有什麼改變？」昌珉說：「（因剛退伍）頭髮實在非常短，外表看起來連我都覺得尷尬…加上不習慣快門的聲音，幾乎是有點恐懼。」另外最近懂得一直陪伴在身邊的人們是非常重要的事！

允浩於今年四月退伍，當年的他本來隸屬軍樂隊，後來以陸軍兵將的優異身份獲選只有1%可入選的『特級戰士』在當時蔚為話題，今年四月退伍的他，發表退伍感言笑說：「感謝大家的支持，到現在還不習慣退伍後的生活，很想吃韓式炸醬麵和喝可樂！」

據日媒《週刊女性PRIME》以票選「2017年勢不可擋的韓樂男性組合」為主題，向7500位的韓國流行音樂粉絲群作為調查，調查結果是東方神起以1749張票，相當於23%的百分比勇奪此主題的冠軍寶座，證明儘管相隔近兩年的服兵役期間，東方神起依舊魅力無法擋！

(中時)