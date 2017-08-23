老當益壯的M60巴頓坦克

希臘陸軍的M60A1坦克。(圖/網路)

有一種美軍主戰坦克，它在美軍服役時間長達30年，當世界已經很熟悉美軍標誌性的M1艾布蘭坦克( Abrams Tank)時，仍然在海軍陸戰隊服役到1990年代。這就是M60巴頓坦克(Patton Tank)。M60除了在美軍陸戰歷史上值得記錄，它也捍衛美國的主要盟友們，至今仍有上百台的M60坦克是許多國家陸軍的主力坦克。

美國國家利益(National Interest)的介紹，M60坦克是第4代「巴頓坦克」，在1950年代初期，M46與M47都被稱為巴頓中型坦克，到了第3代的M48坦克時，開始有了不少變化，M48提升了火炮瞄準具，在1500公尺的第一擊命中率達50％，而且乘員從5名減少到4名，半球形砲塔防護力也不錯，可惜它僅有一具平庸的90公釐主砲，仍然屬於中型坦克的火力，M48在1953年被投入生產。

到了1956年，蘇聯推出 T-55坦克，將坦克主炮一舉提升到100公釐，火力超越同時期的北約坦克，當然也包括M48，因此美國也必須將坦克升級。美國軍方首先決定使用英國開發的105公釐的L7主炮，但是如此巨大的主炮無法直接安裝在M48車體上，因此必須重新設計才行。

在重新設計的底盤與擴大炮塔後，新坦克的編號為M60，仍然沿用巴頓坦克之名。M60重量達到50噸，但是憑著新新裝的750馬力發動機，M60仍然有著卓越的機動性，它成為美國第一種高機動的重型主力坦克。

M60在問世後就開始不不停的升級，它的首次升級型為M60A1，砲塔內部安排更符合人體工學，以減輕乘員的負擔，另外安裝紅外夜視系統，也提升了火炮的可靠度。M60和M60A1都有在以色列國防軍中服役，以色列稱為馬加赫6型和7型(Magach 6 and 7)，在1973年贖罪日戰爭期間，M48、M60都有參戰，雖然表現良好，但同樣遭受重大損失，埃及軍動用了AT-3「火泥箱」反坦克飛彈擊毀不少巴頓坦克。以色列人還發現，M60的高壓砲塔液壓油往往會發生火災，這對受損的坦克來說是個巨大的威脅，這些實戰教訓將會影響往後的坦克設計。

外型怪、性能差的M60A2，它是個不太成功的科技嘗試。(圖/militariwiki)

接下來M60迎來了一款不太成功的變形M60A2，它採用1具倍徑很短的152公釐炮，原本設計目的是用來發射橡木杖(Shillelagh)反坦克飛彈，兼具使用其他功能的炮彈，希望成為一種多功能坦克。但是橡木杖飛彈飛行速度很慢，還需要坦克全程導引，因此相當的不實用，加上152公主釐炮倍徑太短，使得炮彈的精準度很差，過於複製的設計又使M60A2坦克很容易故障，因此它沒有在第一線部隊待很久，多數改裝成道路救援車了此餘生。

M60的最後一個改良版本是M60A3，重新找回105公釐炮，安裝一具新的彈道計算電腦，改進火炮系統，使M60A3可以在行走中發射，射控系統上安裝與M1相同的熱成相系統（TTS），這使得M60A3具有同等的夜戰能力。

到了1980年代初，新世代的M1艾布蘭坦克進入美國陸軍，只有美國海軍陸戰隊還在使用M60。在1991年波斯灣戰爭期間，許多人擔心M60性能不如伊拉克的T-72坦克，所幸海軍陸戰隊的M60A1仍然表現良好。

以色列改造的M60坦克，換成楔型炮塔與新式護甲，外表上已看不出原本模樣。(圖/土耳其陸軍)

即使如此，在波斯灣戰爭結束後，美國海軍陸戰隊也換裝成M1A1坦克，美國將多餘的M60交給其他國家使用，包括中華民國在內，土耳其、摩洛哥、沙烏地阿拉伯和埃及等國家仍然有著大量的M-60，因此改良M60就成為很大的商機。以色列是公認改良坦克的高手，他們將M60加裝了120公釐炮、換裝楔形裝甲，和數位射控電腦，稱為「薩布拉坦克」(Sabra)。

雷松的M60SLEP方案，安裝新式主炮與射控，但外表上沒有什麼更動。(圖/美國陸軍)

除此之外，2016年美國雷神公司(Raytheon)宣布推出M60A3服務延長計劃(SLEP)，該計劃將引入 M1A2坦克的相關技術，包括同等級的120公釐炮、數位化火控軟體，也設計引擎升級套件，可以將現有的柴油機增加200馬力至950馬力。

在今年2017年的台北航太展上，金賓汽車公司宣稱他們已取得M60柴油機的改良授權，只要陸軍同意，他們就可以改良現役的M60坦克達到SLEP計畫的水準。在軍購困難的環境下，這樣的性能改良是價廉物美的方案。

(中時電子報)